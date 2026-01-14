Pour ses 12 ans, MAMAMOO annonce une tournée mondiale

ⓒ RBW

MAMAMOO s’apprête à célébrer son 12e anniversaire en lançant un projet d’envergure à l’échelle mondiale.





Récemment, son agence RBW a confirmé que le girls band sortira un album en formation complète en juin 2026. Cette annonce s’accompagnait également du lancement d’une tournée mondiale de grande ampleur.





À l’approche de cet anniversaire symbolique, ce nouvel opus revêt une signification particulière, aussi bien pour les membres que pour leurs fans. En parallèle de la sortie du disque, le groupe prévoit de partir à la rencontre du public à travers une tournée qui passera par 26 villes, en Corée du Sud mais aussi en Asie, sur le continent américain et en Europe.





À travers ce projet global marquant leurs 12 ans de carrière, les membres entendent remercier les MooMoo, leur fandom, pour leur soutien constant et leur patience durant les périodes d’activités en solo.





Sur scène, MAMAMOO promet de dévoiler de nouveaux titres tout en retraçant son parcours à travers des performances live qui condensent son histoire musicale. Fidèle à sa réputation de reines de la scène, il devrait une nouvelle fois démontrer sa force collective, entre une mise en scène ambitieuse et la présence scénique affirmée de chacune des membres, désormais incontournables sur la scène K-pop.