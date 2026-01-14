Stray Kids de nouveau attendu au Gala des Pièces jaunes

ⓒ JYP Entertainment

Le groupe de K-pop Stray Kids participera une nouvelle fois au Gala des Pièces jaunes qui se tiendra le 22 janvier à Paris La Défense Arena. Organisée en partenariat avec la Fondation des Hôpitaux, présidée par Brigitte Macron, cette manifestation vise à lever des fonds pour aider les enfants et les adolescents hospitalisés. Cette année, en plus de Stray Kids, plusieurs stars de renommée mondiale seront à l'affiche : G-Dragon, Christina Aguilera et A$AP Rocky.

C'est la deuxième fois que Stray Kids se produira lors de évènement, après sa première apparition en 2024, une première pour un boys band sud-coréen. Le groupe de huit membres multiplie par ailleurs les records en France. Il a été tête d’affiche de Lollapalooza Paris en 2023, et il a rassemblé 120 000 spectateurs lors de son concert au Stade de France l'année dernière.

En 2026, les Stray Kids feront l tournée des grands festivals de musique à travers le monde. Après leur concert en Hexagone en janvier, ils prendront part, en juin, au Governors Ball Music Festival à New York, puis au Rock In Rio au Brésil en septembre.