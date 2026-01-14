« Un hiver à Sokcho » : récit intime au bord de la mer de l’Est

Aujourd’hui, nous revenons sur Un hiver à Sokcho, sorti en France le 8 janvier 2025 et en Corée du Sud le 26 novembre dernier. Ce film a offert au public international un nouveau regard sur la ville de Sokcho.





Adapté du roman éponyme d’Elisa Shua Dusapin, il dépeint avec une grande finesse la relation entre Soo-Ha, une jeune femme travaillant dans une guesthouse de cette petite ville balnéaire de l’est de la Corée du Sud, et Yan, un dessinateur français venu y séjourner.





Pour en parler, nous avons le plaisir d’accueillir aujourd’hui deux invités : la jeune actrice sud-coréenne Bella Kim, qui incarne Soo-Ha, et le réalisateur Koya Kamura, qui signe cette adaptation sensible et atmosphérique.





A noter également qu'Un hiver à Sokcho est éligible dans toutes les catégories des César 2026, tandis que Bella Kim est éligible dans la catégorie Meilleure Révélation, une reconnaissance majeure qui confirme l’impact du film et de sa performance sur la scène cinématographique française.