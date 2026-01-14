Golden Disc Awards : les grands prix attribués à Stray Kids, G-Dragon et Jennie pour la 40e édition

ⓒ JYP Entertainment, ODD ATELIER, Galaxy Corporation

Stray Kids, G-Dragon et Jennie ont été sacrés, lors des 40e Golden Disc Awards qui se sont tenus le 10 janvier, au Taipei Dome à Taïwan.





La distinction suprême dans la catégorie album est revenu à Stray Kids avec son quatrième album studio, « KARMA », qui a dépassé les trois millions d’exemplaires vendus dès la semaine de sortie, lui a également valu le prix principal de la catégorie album. Lauréat du prix de la révélation lors de la 33e édition, le boys band décroche, sept ans plus tard, son premier grand titre dans cette cérémonie de référence de la K-pop. Cet opus lui a également valu le prix principal de la catégorie album.





Côté numérique, le grand honneur a été attribué à G-Dragon. Onze ans et cinq mois après son précédent album, l’artiste a provoqué un véritable engouement avec« Übermensch ». Son titre « HOME SWEET HOME », en collaboration avec Taeyang et Daesung, lui a permis de décrocher le grand prix de la musique numérique, auquel se sont ajoutés les prix principaux des catégories numérique et album, pour un total de trois trophées.





Créée cette année afin de refléter l’influence mondiale croissante des artistes de K-pop, la nouvelle récompense dédiée à l’artiste de l’année a été décernée à Jennie. Son album solo « Ruby » et le titre « like JENNIE » ont rencontré un écho significatif à l’international.





La cérémonie a enfin mis en lumière la relève. Les distinctions de la révélation, attribuées une seule fois dans une carrière, ont été remises à All Day Project et Cortis. Le prix de la nouvelle génération a distingué Kiiikiii, tandis que les trophées de la meilleure performance sont allés à TWS et Izna. Le Golden Choice a, quant à lui, récompensé ARrC et Close Your Eyes.