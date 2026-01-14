CRAVITY organise son fancon à Séoul

STARSHIP Entertainment

Le boys band CRAVITY retrouvera ses fans les 7 et 8 février à l’Olympic Hall du parc olympique de Séoul, à l’occasion de son fancon intitulé « VITY FESTA ».





Le 8 février, le spectacle sera également proposé en diffusion payante en direct via la plateforme mondiale Beyond LIVE, permettant aux fans ne pouvant pas se rendre sur place de participer à l’événement à distance.





Au cours de l’année dernière, CRAVITY a enchaîné la sortie de son deuxième album studio « Dare to Crave » en juin, puis de son album épilogue en novembre, illustrant un élargissement notable de son spectre musical. À travers ce fancon, le groupe entend mettre en valeur cette évolution artistique grâce à une setlist riche, pensée pour offrir à ses admirateurs une expérience scénique mémorable.