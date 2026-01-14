De plus en plus d’artistes étrangers en concert en Corée du Sud

ⓒ Livenation Korea, Eventim Live Korea, MPMG

Les concerts de chanteurs étrangers en Corée du Sud se multiplient. Non seulement des pop stars de renommée internationale, mais aussi des artistes de genres variés viennent s’y produire.

Les 18 et 19 janvier, le chanteur-compositeur américain de R&B Giveon donnera son tout premier concert à Séoul. Le groupe « Men I Trust », actif principalement au Canada, tiendra son troisième concert localement. En février, le trio folk irlandais Amble rencontrera ses fans sud-coréens. Le mois suivant, le groupe japonais Billyrrom et le rappeur britannique Central Cee se produiront à leur tour. Enfin, en juin, le rappeur américain J.I.D donnera un concert solo.





Si les sociétés de production peuvent aujourd’hui organiser des tournées régionales d’artistes indie étrangers, c’est grâce à une demande solide de la part du public. Selon les données de l’Agence coréenne des contenus créatifs (KOCCA), le nombre moyen annuel de concerts payants est passé de 3,5 en 2024 à 5,4. De plus, parmi les spectateurs, la proportion de ceux ayant déjà assisté à un concert d’un artiste étranger est passée de 10 % en 2024 à 16 % l’an dernier.





Le milieu de la musique estime que cette hausse est liée à l’évolution des modes de consommation musicale, passés des supports physiques au streaming. Ce changement a permis au public d’écouter une musique plus adaptée à ses goûts. Les organisateurs de spectacles sont désormais capables de prévoir la demande à partir des données de streaming, et proposent davantage de spectacles de petite et moyenne envergure.





Par ailleurs, l’influence croissante de la K-pop ces dernières années a modifié la perception des artistes étrangers à l’égard du marché sud-coréen, ce qui laisse penser que cette tendance devrait se poursuivre.