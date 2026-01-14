ATEEZ annonce son comeback en février

ⓒ KQ Entertainment

Le boys band ATEEZ(에이티즈) fera son retour le 6 février avec un nouvel album.

Le groupe a dévoilé, le 12 à minuit, une vidéo teaser sur sa chaîne YouTube, annonçant la sortie de son 13ᵉ mini-album, « Golden Hour: Part. 4 ».

La vidéo met en scène les membres courant l’un vers l’autre à travers deux dimensions parallèles. L’écran est divisé en deux et les contrastes entre les décors, les jeux de lumière et les palettes de couleurs mettent en évidence la séparation entre ces deux mondes.

Au terme de cette course, les deux silhouettes se retrouvent enfin face à face et se touchent du bout des doigts. La vidéo s’achève sur un éclat de lumière, attisant la curiosité des fans pour ce nouvel album.

ATEEZ avait déjà affirmé sa reconnaissance internationale l’an dernier avec la sortie de son 12ᵉ mini-album, « Golden Hour: Part. 3 », ainsi que de son édition spéciale « In Your Fantasy Edition ». Ces deux disques ont rencontré un succès sur le classement de Billboard, consolidant l’image du groupe comme un nouveau acteur majeur de la scène K-pop mondiale.

Grâce à sa tournée internationale intitulée « In Your Fantasy », le boys band a encore élargi son influence à l’international. Dans ce contexte, ce nouvel album s’inscrit dans le prolongement de la série Golden Hour, qui retrace les moments les plus éclatants du parcours du groupe. Il devrait également marquer une nouvelle orientation musicale et de performance, mettant en lumière une couleur artistique propre.

Par ailleurs, ATEEZ a été nommé dans la catégorie Artiste K-pop de l’année aux iHeartRadio(아이하트라디오) Music Awards 2026, organisés par le plus grand réseau radio des États-Unis. Il s’agit de la troisième année consécutive que le groupe figure parmi les nommés, après 2024 et 2025, soulignant sa place parmi les groupes les plus en vue de la scène musicale mondiale.