Shin Soohyun de U-KISS dévoile « Gray. », un mini-album aux nuances émotionnelles

Chanteur principal du boys band U-KISS, Shin Soohyun a dévoilé son deuxième mini-album, « Gray. ». Ce nouveau projet arrivait environ six mois après la sortie de son deuxième single, « TODAY IS », dévoilé en juillet dernier.





Le titre principal éponyme traverse l’ensemble de l’album par son message. Portée par un son rock aux sonorités électroniques rétro, la chanson traduit ces émotions « grises », ni tout à fait lumineuses ni totalement sombres. Shin Soohyun y livre des paroles sincères sur des moments de doute, avant l’envie de se relever et d’avancer à nouveau, en donnant toute sa place à une mélancolie douce et retenue.





L’opus se déploie ensuite à travers sept pistes au total. « Intro » ouvre le disque sur une ligne de piano apaisée. « Could You Be My Love » évoque un sentiment constant adressé à une seule personne. « A movie I watch alone », en featuring avec Hwiseo du girls band H1-KEY, traduit avec finesse le vide et la nostalgie qui suivent une séparation. « Too Much Us » mêle quant à elle le manque et l’espoir de retrouver l’autre, tandis que « My Melody » se distingue par des paroles écrites en pensant à son père.





Ces sept morceaux s’enchaînaient ainsi pour former un récit cohérent, où chaque titre apportait une nuance différente à cette palette émotionnelle. Avec « Gray. », Shin Soohyun poursuivait un parcours musical construit dans la durée et consolidait un peu plus son identité d’artiste solo, en affirmant une sensibilité qui lui est propre.