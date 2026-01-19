Après KISS OF LIFE, Lee Haein fonde AMA pour ouvrir un nouveau chapitre dans la production K-pop

ⓒ AMA

Lee Haein, connue du grand public pour son travail créatif, annonçait se lancer dans un nouveau défi en 2026, cette fois en tant que productrice et dirigeante d’une toute nouvelle agence.





Le 7 janvier, la directrice créative a fait savoir qu’elle avait fondé AMA, aux côtés de Jay Kim, ancien directeur de Warner Music Korea, aujourd’hui PDG de la nouvelle structure.





AMA est l’abréviation de « All My Anecdotes », que l’on pourrait traduire par « toutes mes histoires ». L’agence se définit comme un label centré sur la narration et l’identité des artistes, avec l’ambition de créer des projets capables de circuler entre réel et virtuel, local et global, en misant avant tout sur la sensibilité et l’univers.





Chez AMA, Lee Haein prend la tête de la création. Elle s’était déjà fait remarquer comme directrice créative du girls band KISS OF LIFE, où elle avait imposé une approche visuelle et conceptuelle très singulière. Plus récemment, elle apparaissait comme directrice dans l’émission d’auditions « PROJECT 7 ». Une expérience qui l’avait menée à devenir productrice exécutive du boys band CLOSE YOUR EYES, formé à l’issue du programme.





En parallèle, AMA consolide déjà son ancrage dans l’industrie à travers plusieurs partenariats stratégiques. La société a notamment signé des accords avec SLL, ainsi qu’avec son label affilié UNCORE.





Du côté d’UNCORE, un représentant saluait « le nouveau départ d’AMA, porté par la sensibilité unique de Lee Haein et l’expertise internationale de Jay Kim », affirmant que le label apporterait un soutien actif et durable à ce nouveau projet.