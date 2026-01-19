Avant son comeback, BTS au centre de l’attention des médias internationaux

ⓒ Big Hit Music

Alors que le groupe s’apprête à revenir au complet, l’attente autour de BTS s’étend bien au-delà de la Corée du Sud. La presse internationale multiplie ces derniers jours les articles consacrés à son prochain retour.





BTS prévoit de dévoiler son cinquième album complet le 20 mars, avant d’entamer une tournée mondiale d’envergure. Une reprise d’activité très attendue, après environ trois ans et neuf mois d’absence, qui a immédiatement suscité l’intérêt des fans du monde entier. Les médias étrangers ont, eux aussi, accordé une large place à cette annonce.





Aux États-Unis, CBS News, Complex et People ont évoqué les projets à venir du boys band. Au Royaume-Uni, le magazine musical NME s’est également penché sur ce moment très attendu. De son côté, Billboard évoquait « le moment où un géant représentant la K-pop revient sur le devant de la scène, après près de quatre ans d’absence ».





The Washington Post estimait pour sa part que BTS se disait prêt à « embraser l’année 2026 comme un nouveau Dynamite ». Le média américain Variety soulignait, quant à lui, que « les fans n’attendent pas simplement la fin de l’hiver, mais se projettent déjà vers le printemps », une manière de résumer l’espoir et l’enthousiasme suscités par ce retour.





En Asie, le magazine de mode singapourien L’Officiel Singapore rappelait que ce comeback dépassait largement le cadre du fandom. Selon le média, BTS a joué un rôle central dans l’essor mondial de la K-pop, ajoutant que « le retour des sept membres au complet pourrait devenir l’un des moments les plus décisifs de la pop contemporaine ».