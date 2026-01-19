Avec « 3LOGY », CNBLUE signe un retour fidèle à lui-même

ⓒ FNC Entertainment

Le 7 janvier, CNBLUE a fait son retour avec son troisième album studio, « 3LOGY, », accompagné du clip vidéo du titre principal, « Killer Joy ».





L’album réunit dix titres, dont le morceau prépublié et la chanson phare, tous écrits et composés par les membres. Les univers et les sensibilités propres à chacun se croisent et se répondent, donnant à l’ensemble une richesse et une cohérence qui se déploient sur toute la durée du disque.





Après environ un an et trois mois d’absence sur la scène musicale sud-coréenne, CNBLUE est revenu avec un projet qui reflète à la fois le chemin parcouru, le présent et la direction qu’il souhaite désormais suivre. À travers cet opus, le groupe entendait avant tout se concentrer sur lui-même, en laissant parler une musique sincère, façonnée par dix-sept années d’expérience.





Habitué des grandes scènes et des festivals majeurs, où il a souvent occupé la place de tête d’affiche, le groupe s’est imposé au fil des années comme une valeur sûre sur scène. Cette dynamique s’est confirmée à Séoul, où deux concerts donnés les 17 et 18 janvier ont marqué le coup d’envoi de sa nouvelle tournée mondiale.