Bada revient avec une ballade intime, « Our Loud Goodbye »

Figure emblématique de la première génération de la K-pop, S.E.S. retrouvait l’actualité musicale à travers la voix de sa chanteuse principale, Bada, qui entamait un nouveau chapitre artistique.





La diva est récemment revenue sur le devant de la scène avec « Our Loud Goodbye », un titre qui s’éloignait de ses précédentes orientations musicales. La chanson évoque les derniers instants d’un amour, faits de larmes contenues, de regrets et de mots jamais prononcés.





La production a été confiée à l’équipe Rocoberry, connue pour avoir signé plusieurs ballades à succès, dont « Don’t you know » de ZO ZAZZ, « I Will Go to You Like the First Snow » d’Ailee ou encore « So Long » de Paul Kim. Le collectif s’attachait ici à mettre en valeur la sensibilité propre à Bada et la profondeur de son interprétation, en construisant un morceau à la fois lyrique et ample.





A propos de ce projet, Bada expliquait qu’il s’agissait « d’une lettre et d’une chanson de réconfort adressées à toutes celles et ceux qui ont vécu une séparation ». Elle ajoutait espérer que chacun puisse y projeter sa propre histoire et y trouver un apaisement.