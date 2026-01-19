Kim Jinhwan d’iKON célèbrera son anniversaire sur scène à Séoul

143 entertainment

Membre du boys band iKON, Kim Jinhwan donne rendez-vous à ses fans le 7 février à Séoul, à l’occasion de son concert solo intitulé « JAY 207 FINAL TOUR IN SEOUL ». La représentation se tiendra au Shinhan Card SOL Pay Square Live Hall, le jour même de son anniversaire.





Après avoir mené avec succès une tournée au Japon puis dans plusieurs villes d’Asie l’an dernier, Kim Jinhwan choisit Séoul pour en signer la dernière étape. Sur scène, il promet une performance marquée par un chant plus mûr et une sincérité assumée, avec l’envie d’offrir au public un moment à la fois abouti et personnel.





La date confère à l’événement une dimension toute particulière. En se produisant le jour de son anniversaire, l’artiste entend partager un moment privilégié avec ses admirateurs. Il prépare pour l’occasion une setlist pensée selon ses goûts, accompagnée de mises en scène variées et de performances soignées, afin de faire de cette soirée un souvenir marquant.