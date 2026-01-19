ITZY lancera sa troisième tournée mondiale par trois concerts à Séoul

JYP Entertainment

ITZY donnera le coup d’envoi de sa troisième tournée mondiale à Séoul. Le girls band se produira du 13 au 15 février 2026 au Jamsil Indoor Stadium, dans le district de Songpa, marquant le lancement officiel de son « ITZY 3RD WORLD TOUR ».





En amont de cette annonce, JYP Entertainment avait attisé l’attente en publiant progressivement, sur les réseaux sociaux officiels du groupe, des photos d’ITZY et des portraits individuels mettant en avant une allure à la fois sportive et affirmée.





L’année dernière, avec les mini-albums « Girls Will Be Girls » et « TUNNEL VISION », ITZY avait affirmé une présence scénique marquée et une énergie reconnue. Avec cette nouvelle tournée mondiale, le groupe cherche désormais à prolonger cet élan sur les scènes internationales et à renforcer encore son influence à l’échelle mondiale.





Après Séoul, la tournée se poursuivra notamment à Melbourne, Sydney et Auckland, puis passera par plusieurs villes d’Asie, dont Hong Kong et Bangkok. D’autres dates seront annoncées ultérieurement.



