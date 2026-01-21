BTS : le secteur de l’hébergement en effervescence à Busan

ⓒ Big Hit Music

BTS lance une tournée mondiale, une première depuis quatre ans. Cette nouvelle fait vibrer l'hôtellerie de Busan, une des villes au programme. Selon BigHit Music, la tournée débutera le 9 avril prochain pour un total de 79 concerts dans 34 villes en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud et en Asie.





En Corée du Sud, en dehors de la région métropolitaine de Séoul, Busan est la seule ville au programme les 12 et 13 juin. Comme la date du 13 juin correspond au jour anniversaire des débuts du groupe, et que Busan est la ville natale de Jimin et Jungkook, ces concerts alimentent encore davantage l’enthousiasme des fans. Le lieu exact reste encore inconnu.





Dès l’annonce de cette nouvelle, les réservations d’hôtels ont explosé dans la ville portuaire. Même si seule une partie des chambres était mise en ligne, il est désormais très difficile de trouver un hébergement disponible pour ces dates. Le jour même, dans les hôtels de luxe ainsi que dans une dizaine d’établissements trois et quatre étoiles dans les arrondissements de Haeundae, Busanjin et Yeongdo, il était devenu presque impossible de trouver une chambre disponible. Dans une interview accordée à l'agence de presse Yonhap, un responsable d’un hôtel explique que, même s’il savait que les fans de BTS réservent très tôt pour le partager sur les réseaux sociaux, il ne s’attendait pas à un tel engouement.





Cette situation soulève aussi des inquiétudes concernant des hausses excessives des prix. Sur certaines plateformes de réservation, le tarif d’une chambre double de luxe dans un hôtel cinq étoiles de Busan atteint près de 785 000 wons, ou 460 euros le soir du concert, soit environ le double du prix des semaines précédentes et suivantes.





L’établissement concerné a toutefois indiqué que ce n'est pas l'hôtel qui a fixé ce tarif, et qu'il arrive que des plateformes de réservation en ligne revendent plus cher des chambres qu’elles ont préalablement obtenues auprès d’agences de voyages.