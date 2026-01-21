CORTIS nommé « Friends of the NBA » cinq mois après ses débuts

ⓒ Big Hit Music

Lancé sur le devant de la scène il y a à peine cinq mois, CORTIS s’est rapidement imposé parmi les groupes dont tout le monde parle aujourd’hui en Corée du Sud. Cette ascension fulgurente se confirme désormais sur la scène internationale, le boys band venant d’être nommé « Friends of the NBA ».





Ce programme, lancé par la NBA, la ligue professionnelle de basket-ball la plus prestigieuse au monde, vise à renouveler le dialogue avec ses fans à l’international en s’appuyant sur des collaborations avec des personnalités et influenceurs de la région Asie-Pacifique. Dans ce cadre, les cinq membres de CORTIS participeront à des matchs et à des événements officiels de la ligue, produiront des contenus dédiés, prendront part au développement conjoint de vêtements et de produits dérivés, et contribueront aux campagnes de promotion de la NBA.





Dans un communiqué, le groupe a qualifié cette nomination de jalon inattendu à un stade aussi précoce de sa carrière. CORTIS affirme défendre une approche artistique résumée par son credo, « Color Outside the Lines », en proposant une musique qui refuse les cadres préétablis. Les membres disent se réjouir de représenter la NBA à travers une collaboration où sport et culture se rencontrent, et d’aller à la rencontre des fans dans ce contexte inédit.





Du côté de la ligue, Wayne Chang, directeur général de la NBA Asia, a salué une collaboration exemplaire du potentiel de synergie entre sport et musique. Il a souligné les nombreux points communs entre la K-pop et la NBA, notamment en matière de passion, de créativité et de puissance des fandoms à l’échelle mondiale. Selon lui, l’événement All-Star organisé le mois prochain à Los Angeles marquera le point de départ d’une série d’expériences mêlant basket et expression artistique, destinées au public international.





CORTIS se produira ainsi en tête d’affiche du « NBA Crossover Concert Series », prévu le 12 février au Los Angeles Convention Center. Il s’agira de la première apparition d’un artiste de K-pop dans cette série de représentations. Les détails complémentaires du partenariat entre le boys band et la NBA seront dévoilés ultérieurement.