Le Seoul Jazz Festival se tiendra en mai

ⓒ SeoulJazzFestival

Le Seoul Jazz Festival 2026 se tiendra du 22 au 24 mai au Parc olympique, avec huit artistes sur scène.





Parmi eux figure le chanteur Jon Batiste, lauréat à sept reprises des Grammy Awards, qui effectuera sa toute première performance en Corée du Sud. Auteur-compositeur-interprète et pianiste, il franchit les frontières entre le jazz, le R&B et la pop. En 2020, il a participé à la composition de la bande originale du film d’animation « Soul » de Pixar. Deux ans plus tard, lors de la 64ᵉ cérémonie des Grammy Awards, il a remporté cinq récompenses, dont celle de l’album de l’année.





De son côté, le groupe britannique Ezra Collective, se produira également pour la première fois dans le pays. Il propose une musique mêlée d’afrobeat et de hip-hop.





Le groupe néo-zélandais Leisure, formation de six musiciens, la chanteuse-compositrice Jenevieve, dont le titre à succès « Baby Powder » a dépassé les 170 millions d’écoutes en streaming et le trio américain Medeski Martin and Wood, connu pour son jazz traditionnel, mêlé de sonorités expérimentales, seront aussi à l’affiche.





D’autre part, Arturo Sandoval, figure légendaire de la trompette, qui a fait ses débuts en 1982 et remporté dix Grammy Awards, reviendra au Seoul Jazz Festival pour la première fois depuis 2018.