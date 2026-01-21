BTS : « Arirang », titre de son nouvel album

ⓒ Big Hit Music

BTS a dévoilé récemment le titre de son nouvel album qui sortira le 20 mars : Arirang. Un nom qui a rapidement retenu l’attention de la presse internationale.

Le média musical américain Consequence insiste sur la portée émotionnelle du mot Arirang. Très populaire en Corée, cette chanson traditionnelle évoque la séparation, la nostalgie et l’espoir des retrouvailles. Des thèmes qui résonnent particulièrement avec le retour de BTS après près de quatre ans d’absence en tant que groupe.

Le quotidien britannique The Guardian parle d’un signal clair affirmant l’identité coréenne du groupe. Le journal rappelle qu’Arirang est souvent qualifiée d’« hymne national officieux », une chanson transmise de génération en génération. Il estime que, contrairement à de nombreux groupes de K-pop qui privilégient une esthétique internationale, BTS poursuit une trajectoire différente, en assumant pleinement ses racines culturelles.

Le magazine économique américain Forbes rappelle que BTS a toujours placé l’identité coréenne au cœur de son projet artistique, et que le titre Arirang symbolise un retour aux racines après une longue période de pause liée au service militaire. Il y voit un retour au foyer et la continuité d’une mission : faire connaître la culture coréenne dans le monde.

Forbes rappelle également qu’Arirang compte plus de 3 600 variantes et une soixantaine de versions régionales. Cette chanson traditionnelle de plus de 600 ans est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, par la Corée du Sud en 2012 et par la Corée du Nord en 2014.

Le 5e album du boys band comptera 14 titres qui parleront de l’identité du groupe, de la nostalgie et de l’amour profond. Une tournée mondiale débutera le 9 avril, avec 79 concerts dans 34 villes, en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud et en Asie.