« Serenade » : DK et Seungkwan présentent leur premier album en duo

Les deux chanteurs principaux du boys band SEVENTEEN, DK et Seungkwan, ont dévoilé leur premier album en duo, « Serenade », aux accents résolument hivernaux.





Sorti le 12 janvier, ce mini-album raconte, comme un seul récit, les différentes étapes qui se dessinent entre la rencontre et la séparation. Le disque réunit six pistes, dont la chanson principale « Blue », ainsi que « Rockstar (DK Solo) », « Guilty Pleasure », « Silence », « Dream Serenade (Seungkwan Solo) » et « Prelude of Love ».





Les morceaux ont été pensés dans un ordre précis, suivant la trajectoire émotionnelle d’une histoire d’amour, du commencement à la fin. Les titres en duo ont mis en avant une harmonie vocale aboutie, tandis que les chansons solo ont permis à chacun de révéler sa couleur et sa sensibilité propres, confirmant leur statut de duo vocal reconnu.





Le cœur du récit s’est concentré sur « Blue ». Le morceau a exploré une relation où les sentiments avancent à des rythmes différents, capturant le moment où les émotions commencent à se désaccorder. Les voix de DK et Seungkwan, alternant puissance et délicatesse, ont traduit cette tension en musique, laissant une impression durable.





L’univers visuel a renforcé cette immersion. Le clip, réalisé par Annie Chung, avec Lee Yoo-mi et Noh Sang-hyun, prolonge à l’écran l’atmosphère mélancolique du projet.