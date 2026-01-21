Annie d’AllDay Project retourne à l’université de Columbia et suspend brièvement ses activités

ⓒ THE BLACK LABEL

La membre Annie du groupe mixte AllDay Project a annoncé qu’elle mettait temporairement ses activités en pause afin de reprendre ses études à l’université de Columbia, aux États-Unis.





Le 14 janvier au matin, l’information avait été révélée par la presse avant qu’elle ne puisse s’exprimer elle-même. Annie s’est alors adressée directement à ses fans, regrettant de ne pas avoir pu annoncer la nouvelle plus tôt et s’excusant pour cette annonce soudaine.





Elle a tenu à rassurer, précisant qu’il ne lui restait qu’un seul semestre à valider, jusqu’au début du mois de mai, soit environ trois mois et demi. Pendant cette période, elle a assuré qu’elle poursuivrait son travail musical aux États-Unis et effectuerait des allers-retours réguliers en Corée du Sud, presque une à deux fois par mois.





Avant de conclure, la chanteuse a présenté ses excuses à ses fans DAY ONE et leur a demandé de se réjouir avec elle une fois son diplôme obtenu, confiant combien ils lui manqueraient.





Aînée d’AllDay Project, Annie est également connue comme la fille aînée de Jung Yoo-kyung, vice-présidente de Shinsegae, l’un des plus grands groupes de distribution de Corée du Sud. Elle suit un cursus en histoire de l’art et arts visuels dans une université de l’Ivy League.