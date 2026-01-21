Seohyun de Girls’ Generation se produit comme violoniste à Séoul

© kkument

La chanteuse et actrice Seohyun, membre du girls band légendaire Girls’ Generation, s’apprête à surprendre le public avec une nouvelle facette : celle de violoniste.





Elle se produira le 13 mars à 20 h, à la Lotte Concert Hall à Séoul, en tant que soliste invitée lors du 8e concert régulier du Sol Philharmonic Orchestra.





Pour cette occasion, Seohyun interprétera Czardas de Vittorio Monti, une œuvre emblématique connue pour l’alternance de rythmes intenses et de mélodies empreintes de lyrisme.





Cette performance retient d’autant plus l’attention que l’artiste a commencé l’apprentissage du violon il y a environ cinq mois seulement. Loin de rechercher la perfection d’une musicienne professionnelle, elle a expliqué vouloir partager une approche sincère et passionnée de la musique.





Sa participation s’inscrit dans la démarche du Sol Philharmonic Orchestra, composé de musiciens amateurs passionnés de musique classique. En montant sur scène, Seohyun a souhaité rendre la musique classique plus accessible.