LNGSHOT, premier boys band lancé par Jay Park, fait ses débuts

Jay Park, rappeur et producteur à la tête de MORE VISION, a présenté pour la première fois un boys band issu de son univers musical. Le groupe LNGSHOT a officiellement fait ses débuts.





Composé de quatre membres, OHYUL, RYUL, WOOJIN et LOUIS, LNGSHOT porte un nom qui évoque un pari audacieux : une tentative à faible probabilité, mais capable de renverser la donne avec un coup décisif.





Son premier EP, « SHOT CALLERS », s’est présenté comme une véritable déclaration d’intention. L’album a exploré un large éventail de sonorités, entre hip-hop, R&B et pop, affirmant d’emblée l’identité et les ambitions du groupe. La chanson principale « Moonwalkin’ » a marqué le point de départ du projet. Dans une atmosphère onirique, le morceau a associé rêves, confiance en soi et jeunesse, comparant ce chemin incertain au célèbre pas de danse de Michael Jackson, « Moonwalk », avec l’idée d’avancer sans jamais s’arrêter.





Avant même ses débuts officiels, LNGSHOT s’est fait remarquer. En septembre dernier, les membres ont présenté un nouveau titre sur scène aux côtés de Jay Park lors du festival de l’université Hanyang. Ils se sont ensuite distingués aux Melon Music Awards 2025 avec une performance remarquée. Le mois dernier, le clip du titre pré-sortie « Saucin’ » a dépassé les 2,8 millions de vues sur YouTube dès le jour de sa mise en ligne, confirmant l’attention portée à ce nouveau projet.