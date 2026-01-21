NCT WISH sort son premier mini-album japonais « WISHLIST »

ⓒ SM Entertainment

Le 14 janvier, le boys band phénomène NCT WISH a sorti son tout premier mini-album japonais, « WISHLIST ».





Le titre phare « Hello Mellow » s’est présenté comme un morceau de dance pop énergique, porté par un beat de batterie marqué, une mélodie fluide et une ligne de basse souple. La chanson a transmis un message chaleureux : même les épreuves deviennent des souvenirs précieux avec le temps, il faut donc apprendre à vivre pleinement l’instant présent.





Parmi les autres pistes, « ZONE » a exprimé l’excitation de tomber amoureux à travers une production future bass, tandis que « BUBBLE GUM », un morceau hip-hop dance aux accents R&B, a marqué par son refrain accrocheur et l’attitude détendue du groupe.





L’opus a également proposé « Good Morning », un titre R&B qui évoque le frisson ressenti après une rencontre marquante, comme si le monde s’éveillait soudainement. A cela s’est ajoutée la version japonaise de « poppop », chanson principale de son deuxième mini-album coréen. Au total, sept morceaux ont permis d’explorer pleinement l’univers et la couleur musicale propres à NCT WISH.