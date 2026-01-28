SMTOWN LIVE : les concerts de Fukuoka retransmis en live et en streaming global

SM Entertainment

Le concert de Fukuoka du projet « SMTOWN LIVE », marque phare des tournées mondiales de SM Entertainment, sera proposé en direct à un public international.





Intitulé « SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA », l’événement se tiendra les 31 janvier et 1er février au Mizuho PayPay Dome Fukuoka. Les spectacles seront accessibles sans frontière, à la fois via des projections en salles au Japon et grâce à une diffusion en direct sur plusieurs plateformes mondiales.





Les deux dates feront l’objet de live viewings dans 118 cinémas à travers le Japon. Le concert du dernier jour sera également retransmis en direct sur la chaîne japonaise KNTV, ainsi que sur les plateformes Beyond LIVE et Weverse, permettant aux fans du monde entier de suivre la performance en temps réel.



