Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

LA POEM annonce un concert solo à Busan en février

#Infos concerts l 2026-01-24

Musique coréenne

DRAMA HOUSE
LA POEM, quatuor d'hommes sud-coréens de genre crossover, donnera un concert solo à Busan en février avec « LA POEM SYMPHONY : ALIVE in Busan ».

Lancée en 2022, la série « LA POEM SYMPHONY » s’est imposée comme le spectacle emblématique du groupe. Ce projet met en valeur l’univers crossover du groupe, à la croisée de la musique classique et de la pop, et s’est distingué par des performances à forte intensité émotionnelle.

En novembre dernier, la version présentée au Sejong Performing Arts Centre à Séoul avait déjà marqué les esprits, portée par un orchestre et la qualité vocale du quatuor en live.

Fort de l’accueil du public, LA POEM a confirmé cette date à Busan sous forme de concert de rappel. Il a annoncé une mise en scène renforcée et des performances live encore plus abouties pour cette nouvelle étape.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >