LA POEM annonce un concert solo à Busan en février

DRAMA HOUSE

LA POEM, quatuor d'hommes sud-coréens de genre crossover, donnera un concert solo à Busan en février avec « LA POEM SYMPHONY : ALIVE in Busan ».





Lancée en 2022, la série « LA POEM SYMPHONY » s’est imposée comme le spectacle emblématique du groupe. Ce projet met en valeur l’univers crossover du groupe, à la croisée de la musique classique et de la pop, et s’est distingué par des performances à forte intensité émotionnelle.





En novembre dernier, la version présentée au Sejong Performing Arts Centre à Séoul avait déjà marqué les esprits, portée par un orchestre et la qualité vocale du quatuor en live.





Fort de l’accueil du public, LA POEM a confirmé cette date à Busan sous forme de concert de rappel. Il a annoncé une mise en scène renforcée et des performances live encore plus abouties pour cette nouvelle étape.