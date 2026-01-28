Apink célèbrera ses 15 ans de carrière lors d’un concert solo en février

WITH US ENTERTAINMENT

Le girls band légendaire Apink retrouvera son public à l’occasion d’un concert au complet, retraçant quinze années de sa carrière. Il se produira les 21 et 22 février au Jangchung Arena, à Séoul, pour son huitième concert solo, intitulé « The Origin : APINK ».





Ce rendez-vous marquera le retour du groupe sur scène un an et deux mois après « PINK CHRISTMAS », son septième concert exclusif présenté en décembre 2024. Comme son titre l’indique, « The Origin : APINK » reviendra sur le parcours d’Apink, de ses débuts à aujourd’hui, en retraçant quinze années d’histoire.





À travers la musique et la mise en scène, la représentation mettra en lumière les moments clés et l’élan qui ont permis à Apink de s’imposer durablement comme l’un des girls bands les plus emblématiques de la K-pop.





Entre titres phares et morceaux plus récents, cette nouvelle tournée s’annonce comme un temps fort, destiné à célébrer le lien solide qui unit Apink à ses fans depuis quinze ans.