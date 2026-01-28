« Acharnés » : la saison 2 dévoilée en avril

ⓒ NETFLIX

La série Netflix « Acharnés » fera son retour avec une saison 2. La plateforme a récemment annoncé qu’elle sera mise en ligne le 16 avril prochain. Le réalisateur américain d’origine coréenne Lee Sung-jin reprend les rênes du projet, en tant que créateur et producteur exécutif, trois ans après la première saison saluée par la critique hollywoodienne.





Composée de huit épisodes de 30 minutes, la saison 2 met en vedette des acteurs de premier plan à Hollywood, dont Oscar Isaac et Carey Mulligan. Le nouveau chapitre raconte, sur fond d'un country club de luxe, l'histoire d'un couple de la génération Z, qui est témoin d'une dispute choquante entre leur supérieur millennial et son épouse, avant de se trouver mêlé à l'effondrement de leur mariage.





Les acteurs sud-coréens occupent toujours une place importante. Yoon Yeo-jeong incarnera la présidente Park, la milliardaire propriétaire du club, tandis que Song Kang-ho interprétera le docteur Kim, son second mari.





Le réalisateur explique avoir souhaité que des conflits soient marqués par une agressivité plus passive, en mettant davantage l’accent sur la colère intériorisée et réprimée observée dans le milieu professionnel. Diffusée en avril 2023, la première saison d’ « Acharnés » décrit comment une simple dispute entre deux conducteurs, Danny et Amy, se transforme peu à peu en une confrontation extrême.





La série a enchaîné les récompenses. En janvier 2024, elle avait remporté trois Golden Globes, dont celui de la meilleure mini-série télévisée, ainsi que ceux du meilleur acteur et de la meilleure actrice. Elle a ensuite décroché quatre Critics Choice Awards et huit Emmy Awards.