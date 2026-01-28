« Once We Were Us » : le mélo coréen qui crée la surprise

ⓒ SHOWBOX

Au départ, « Once We Were Us » avançait sans faire de bruit. Le film s’est pourtant imposé comme un repère du mélodrame sud-coréen. Sorti le 31 décembre dernier, le long métrage est réalisé par Kim Do-young, qui avait déjà attiré 3 millions de spectateurs avec « Kim Ji Young : Born 1982 nineteen eighty two ». A l’écran, Koo Kyo-hwan et Moon Ga-young incarnent des jeunes d’aujourd’hui, entre amours hésitants et doutes. Le récit se construit autour d’une question simple et universelle, celle de savoir ce qui se serait passé si leur relation avait pris un autre chemin.





A sa sortie, le film occupait la troisième place du box-office. Le bouche-à-oreille a ensuite changé la donne. « Once We Were Us » a dépassé des productions comme « Avatar : Fire and Ash » et « Zootopia 2 », jusqu’à se hisser en tête du classement. Le seuil de rentabilité a été atteint dès le treizième jour. Le 18 janvier, les entrées dépassaient 1,5 million. Le week-end dernier, le cap des 2 millions de spectateurs a été franchi. Pour un mélodrame, un tel résultat n’avait plus été enregistré depuis « Crazy Romance » en 2019.





Cet engouement ne s’arrête pas aux salles de cinéma. Il se prolonge sur les plateformes de streaming et jusque dans les classements musicaux. La chanson « Love is like spring rain, Breakup is like winter rain », interprétée par Lim Hyun-jung et sortie en 2003, accompagne plusieurs scènes clés du film. Elle a ravivé la nostalgie du public et a fait son entrée dans les principaux palmarès, dont le Top 100 de Melon. Un autre titre de la bande originale, « After Time », chanté par HANA du girls band FiftyFifty, a également séduit les spectateurs. Le morceau s’accorde avec finesse au parcours d’Eun-ho et Jeong-won, au cœur de cette histoire, et a été largement salué.





Tout commence dans un avion reliant le Vietnam à la Corée du Sud. Eun-ho, interprété par Koo Kyo-hwan, y retrouve par hasard Jeong-won, son ancienne compagne, incarnée par Moon Ga-young. A cause de pluies torrentielles, le vol est annulé. Les deux anciens amants se retrouvent contraints de passer la nuit dans la même chambre d’hôtel. C’est le point de départ d’un voyage mélancolique dans leurs souvenirs et dans ce qu’ils ont laissé derrière eux.





Si le film touche autant le public, c’est aussi parce qu’il reprend une question profondément universelle, celle de savoir ce qui se passerait si deux personnes séparées se retrouvaient des années plus tard. Cette interrogation, issue de l’œuvre originale chinoise « Us and Them », sorti en 2018, a été réinterprétée avec une sensibilité propre au public coréen. Cette complicité réaliste et cette romance du quotidien rendent l’histoire accessible à tous. Amour, rupture, retrouvailles imprévues, autant d’expériences abordées sans détour.