BTS : les concerts attirent les fans du monde entier en Corée du Sud

A l’approche du retour de BTS, l’enthousiasme des fans se fait déjà sentir dans les rues de Corée du Sud.

Depuis plusieurs semaines, des admirateurs venus du monde entier, appelés « ARMY », commencent à affluer dans le pays. Beaucoup choisissent de voyager en Corée du Sud avant même le début officiel des activités du groupe. Leur objectif ne se limite pas à Séoul. Certains se rendent aussi à Yongin, une ville de la grande région métropolitaine, ou Gangneung, une ville côtière de la mer de l’Est, connues pour avoir servi de lieux de tournage à des clips de BTS.

Interrogées par l’Agence de presse Yonhap, Daphné et Frida, venues du Mexique, font partie de ces fans. Pour elles, le retour du groupe marque la fin d’une longue attente. Pendant le service militaire obligatoire des membres, les nouvelles se faisaient rares. Aujourd’hui, l’annonce du comeback suscite un fort sentiment de joie. Déjà venues une première fois en Corée, elles disent vouloir revenir encore.

Ce retour très attendu attire également l’attention des professionnels du tourisme. Avec la reprise des concerts et des tournées mondiales, un phénomène bien connu refait surface : le « BTSnomics ». Ce terme désigne l’impact économique généré par l’activité du groupe, notamment dans les domaines du tourisme, de la consommation et de l’image du pays.

Selon une analyse de l’Institut coréen de la culture et du tourisme (KCTI), un seul concert de BTS organisé en Corée du Sud pourrait générer jusqu’à 1 200 milliards de wons, soit environ 700 millions d’euros, de retombées économiques.

Les données récentes confirment cette tendance. Après l’annonce d’une tournée mondiale, une agence internationale de voyages a observé une hausse spectaculaire des recherches liées à la Corée. Les recherches pour Séoul ont augmenté de 155 %. Celles concernant Busan ont bondi de plus de 2 300 %.

Pour les spécialistes du secteur, ces concerts jouent un rôle clé. Ils agissent comme un levier, capable d’amplifier un intérêt déjà existant pour la destination. Le groupe devient alors une véritable marque, associée à une expérience culturelle globale.

L’an dernier, la Corée du Sud a accueilli près de 19 millions de touristes étrangers, un record. Cette année, l’objectif affiché est clair : dépasser les 20 millions. Avec le retour de BTS, cet objectif paraît désormais plus accessible.