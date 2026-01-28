Milan-Cortina 2026 : Sung-hoon portera la flamme olympique

ⓒ BELIFT LAB

Les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026 démarreront le 6 février. Parmi les porteurs de la flamme olympique figure Sung-hoon, membre d’ Enhypen qui jouit d’une popularité mondiale, porté par ses performances impressionnantes. L’an dernier, le groupe a remporté les prix des principales cérémonies musicales, s’imposant comme le nouveau leader de la K-pop.

Sung-hoon est le deuxième artiste de K-pop a participer à un relais de la flamme olympique à l’étranger, après Jin de BTS pour Paris 2024. Le jeune homme a pu avoir cette occasion sur recommandation de Samsung Electronics, partenaire officiel des Jeux.

Le chanteur a un lien particulier avec les sports d’hiver. Avant ses débuts, il faisait partie des athlètes réservistes de l’équipe nationale de patinage artistique. Depuis l’an dernier, il occupe également le poste d’ambassadeur de promotion du Comité olympique et sportif coréen, servant de pont entre le grand public et le sport. Fort à la fois de son expérience d’athlète et de son influence d’artiste, Sung-hoon entend, à travers ce relais, transmettre un message de paix et d’amitié capable d’unir le monde entier.

Il a déclaré qu’il connaissait bien la passion ardente et les efforts des membres de l’équipe nationale, et qu’il avait très envie de les encourager. Il a ajouté que, personnellement, il avait toujours rêvé de participer aux Jeux olympiques, et qu’il était heureux et honoré de réaliser ce rêve en tant que chanteur.