Le titre hip-hop « Skittlez » de FIFTY FIFTY classé au Mediabase Top 40

ⓒ ATTRAKT

Le girls band FIFTY FIFTY a franchi un cap avec « Skittlez », son tout premier titre hip-hop depuis ses débuts.





Ce morceau, inclus dans son troisième single numérique, s’était hissé à la 38e place du Mediabase Top 40, un classement publié le 20 janvier et particulièrement suivi aux États-Unis. Cette entrée montre clairement que le titre gagnait du terrain auprès des auditeurs américains.





Mediabase compile les données de diffusion des radios nord-américaines à partir du nombre réel de passages à l’antenne. Ce palmarès permet de mesurer très concrètement la présence d’une chanson sur les ondes locales. Entrer dans le Top 40 constitue avant tout un repère pour évaluer sa diffusion radio en Amérique du Nord.





Avec « Skittlez », le groupe s’est aventuré pour la première fois sur un terrain hip-hop. Le morceau comparait une explosion d’émotions à des bonbons multicolores : des sentiments qui se mêlaient, se chevauchaient, et donnaient naissance à une forme de chaos sucré. Les paroles donnent forme à cette idée, et les voix se répondent avec justesse, dans une harmonie que beaucoup saluent pour son naturel.