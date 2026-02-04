CHUU dévoile « XO, My Cyberlove », son premier album studio

ⓒ ATRP

CHUU est enfin revenue avec son tout premier album complet, « XO, My Cyberlove ».





A travers cette nouveauté, la chanteuse s’intéresse à la manière dont les relations évoluent à une époque où le réel et le virtuel se superposent. Elle y raconte des formes d’amour qui naissent et circulent à travers des signaux numériques, en s’appuyant sur une voix très présente et une sensibilité qui lui est propre. L’ensemble dessine une histoire d’amour résolument contemporaine, racontée avec douceur et attention.





Le titre principal éponyme, « XO, My Cyberlove » s’inscrit dans une pop aux accents analogiques. Des synthés scintillants, une texture qui rappelle les années 80 et cette brillance typique de la K-POP se mêlent pour créer une atmosphère légèrement onirique. La mélodie avance avec fluidité, tandis que la voix de l’artiste apporte une finesse qui donne toute sa couleur au morceau.





Le disque réunit neuf pistes au total, qui explorent tour à tour la pop, le R&B, l’indie, l’hyperpop ou encore l’alternatif. D’un titre à l’autre, son timbre et sa personnalité s’installent naturellement, et les différentes ambiances finissent par former un récit cohérent. Avec ce nouveau projet, CHUU élargit clairement son univers musical et affirme une identité artistique de plus en plus lisible.