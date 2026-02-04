ONEUS ouvre un nouveau chapitre avec son single « 原 (Won) »

ⓒ RBW

Le boys band ONEUS entame un nouveau départ avec la sortie de son nouveau single « 原(Won) ».





Le 20 janvier, à l’occasion de son septième anniversaire depuis ses débuts, ONEUS a présenté ce projet comme un retour à l’essentiel. Le titre de l’album, « 原(Won) », renvoyait à l’idée d’origine et de point de départ. Les membres expliquent y voir le sens de « nous » : des individualités aux couleurs différentes, réunies pour former un groupe, puis une identité commune façonnée au fil du temps. Aujourd’hui, disaient-ils, leur couleur est devenue celle de ONEUS.





Le titre principal, « Grenade », repose sur une basse lourde et une montée d’émotions intenses, volontairement sans retenue. La chanson se construit comme l’instant où l’on enlève la goupille d’une grenade, laissant l’énergie contenue exploser d’un seul coup. Les paroles, écrites en partie par les membres Keonhee et Hwanwoong, renforcent cette tension et accentuent l’univers très conceptuel du groupe.





Le clip de la chanson phare montre ONEUS avançant sans relâche dans un espace de néant, comme lancé vers un avenir à inventer. La vidéo met en avant une présence scénique affirmée, une chorégraphie à la fois puissante et maîtrisée, et une énergie qui va droit au but.





Le disque comprend au total trois pistes. « STOP & MOVE » propose une ambiance plus légère et funky, guidée par le mouvement et la liberté du corps. Au contraire, « When you’re close to me » explore une émotion plus délicate, portée par des synthés rêveurs et une atmosphère qui laisse une impression durable. Ce dernier revêt une signification particulière, puisque Seoho y a participé avant son enrôlement militaire.