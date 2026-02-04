Aller au menu Aller à la page

KickFlip marque son premier anniversaire avec « From KickFlip, To WeFlip »

#News Show-biz l 2026-01-31

Musique coréenne

ⓒ JYP Entertainment
Le boys band KickFlip a célébré son premier anniversaire avec la sortie officielle d’un nouveau single numérique, intitulé « From KickFlip, To WeFlip ». Le projet réunit deux titres, « Hyper Slide » et « Good Night », déjà présentés lors du fancon anniversaire organisé récemment à Séoul.

« Hyper Slide » concentre l’énergie et les personnalités de quatre membres, Kyehoon, Donghwa, Minje et Keiju. Le morceau s’appuie sur une rythmique drum and bass, à laquelle s’ajoutent des sonorités digicore et une sensibilité très émotionnelle, pour former un titre dansant et très direct. Kyehoon a participé à l’écriture et à la composition, tandis que Minje a pris part aux paroles, apportant une dimension plus personnelle au morceau.

A l’opposé, « Good Night », interprété par Juwang et Donghyeon, se présente comme une ballade pop plus intime. La chanson débute autour d’un piano discret, avant de gagner progressivement en ampleur grâce à un arrangement qui se déploie par étapes. Les deux chanteurs ont écrit les paroles, et Juwang y fait ses premiers pas comme auteur.

Pour marquer cet anniversaire, KickFlip a choisi d’offrir cette sortie musicale à ses fans tout en poursuivant sa tournée nationale de fancon. Après Séoul et Busan, le groupe s’est produit ce 31 à Gwangju, avant de passer par Cheongju le 21 février puis Daegu le 28. Au total, la tournée couvre cinq villes et douze concerts. 
