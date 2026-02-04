La tournée mondiale 2026 d’i-dle débute à Séoul avec « Syncopation »

CUBE Entertainment

Le girls band i-dle ouvrira sa tournée mondiale 2026 avec deux concerts à Séoul, les 21 et 22 février, à la KSPO DOME.





Intitulée « Syncopation », cette tournée emprunte son nom à un procédé rythmique qui consiste à déplacer les accents pour créer tension et surprise. Cette approche se prolonge dans l’esprit des concerts à venir, annoncés comme plus libres et moins prévisibles.





Ces dates à Séoul marqueront aussi la première rencontre avec le public sud-coréen depuis son rebranding. i-dle prévoit à cette occasion une setlist variée et des performances soignées, avec l’ambition d’affirmer une nouvelle fois son statut de groupe reconnu pour la force de ses spectacles.





Après Séoul, la tournée se poursuivra en Asie et en Océanie. Les filles passeront par Taipei et Bangkok en mars, puis par Melbourne et Sydney en mai. D’autres concerts sont prévus en juin à Singapour, Yokohama et Hong Kong.