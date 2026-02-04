Lee Jae-hoon lance sa tournée nationale « 2026 THE Lee Jae-hoon – Come on »

concept-k

Le chanteur Lee Jae-hoon, voix emblématique du groupe mixte légendaire Cool, lancera sa tournée nationale baptisée « 2026 THE Lee Jae-hoon – Come on ».





Le coup d’envoi sera donné le 28 février à Séoul, à la KBS Arena, avant une série de dates dans plusieurs villes du pays, notamment Suwon, Jeonju, Daejeon et Daegu.





Sur scène, l’artiste proposera un large panorama de son répertoire. Le public pourra retrouver des titres devenus incontournables comme « Aroha », « Woman on the Beach », « Destiny » ou encore « I Love You ». La setlist sera complétée par d’autres titres très appréciés, ainsi que par quelques morceaux plus rares, réservés au concert.





L’an dernier, le chanteur avait déjà rencontré un large succès avec la tournée « THE Lee Jae-hoon – 31 Years », affichant complet dans quatorze villes. Face à l’engouement, plusieurs dates supplémentaires avaient été ajoutées, confirmant une fois de plus son statut d’artiste solidement ancré sur scène.