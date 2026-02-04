Mathieu Moles, “Annyong Bonjour” : quand la cuisine française dialogue avec la Corée

Révélé au grand public par Culinary Class Wars – saison 2 sur Netflix, Mathieu Moles a marqué les esprits par une cuisine singulière, à la croisée de la tradition française et des saveurs coréennes. Chef français installé à Séoul, il s’est fait connaître dans l’émission sous le surnom d’« Annyong Bonjour », incarnant cette double identité culinaire qu’il revendique pleinement.





Dans cette interview, Mathieu Moles revient sur son quotidien de chef-propriétaire en Corée du Sud et l’impact de sa participation à l’émission sur sa vie professionnelle. Classé dans le camp des chefs de l’ombre, il partage ses ressentis face à cette étiquette, ainsi que les moments clés de la compétition : l’épreuve du homard, marquée par l’ajout audacieux de kimchi, ou encore sa victoire face à un chef star grâce à un plat mettant à l’honneur le gim de l’île de Wando.





Au fil de l’échange, le chef évoque ce que cette aventure lui a apporté, tant sur le plan culinaire que personnel, et se projette vers l’avenir en dévoilant ses projets. Une rencontre sincère avec un chef qui fait dialoguer deux cultures à travers l’assiette, avec sensibilité, précision et curiosité.