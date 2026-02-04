Le titre « Shout Out » de ENHYPEN devient la chanson officielle de l’équipe sud-coréenne aux JO d’hiver de Milan-Cortina

ⓒ BELIFT LAB

Le titre « Shout Out » du groupe ENHYPEN a été choisi comme chanson officielle de soutien de la délégation sud-coréenne pour les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026.





Sorti en 2022, « Shout Out » figure sur le troisième mini-album du groupe, « MANIFESTO : DAY 1 ». La chanson exprime l’élan de jeunes artistes qui osent élever leur voix face au monde, une énergie collective en phase avec l’esprit olympique.





Pour marquer cette annonce, le Comité olympique et sportif coréen (KSOC) a diffusé sur ses réseaux sociaux une vidéo de défi de soutien utilisant le titre. Le clip met en scène Sunghoon, membre d’ENHYPEN et ambassadeur du Comité, qui y présente des gestes d’encouragement destinés aux supporters.





Ancien patineur artistique, Sunghoon a également participé au relais de la flamme olympique. Il a été sélectionné sur recommandation de Samsung Electronics, partenaire officiel des Jeux. L’artiste a exprimé son soutien aux athlètes sud-coréens, rappelant que les Jeux olympiques représentaient autrefois son propre rêve.