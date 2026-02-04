MONSTA X débute une tournée mondiale

ⓒ STARSHIP Entertainment

Le groupe de K-pop MONSTA X a retrouvé ses fans du monde entier grâce à la diffusion en direct de son concert à Séoul. La représentation marque une étape clé de la tournée mondiale intitulée « 2026 MONSTA X World Tour, The X : Nexus », organisée pour la première fois depuis près de quatre ans.





Selon son agence, Starship Entertainment, le concert qui s’est déroulé le 1ᵉʳ février au KSPO DOME a été retransmis en temps réel à l’international. La diffusion s’est faite via la plateforme payante Beyond LIVE, permettant aux fans absents de suivre l’événement en ligne et de partager en direct l’atmosphère du concert.





Les concerts de Séoul, organisés sur trois jours du 30 janvier au 1ᵉʳ février, ouvrent officiellement cette tournée mondiale. Chaque date a suscité une forte réaction du public. Le dernier concert revêt une signification particulière, puisqu’il s’agit de la dernière performance à Séoul réunissant les six membres au complet avant le départ d’I.M, le plus jeune membre du groupe, pour son service militaire, prévu le 9 février.





La tournée propose une set list ambitieuse retraçant l’univers musical et narratif du groupe. Des scènes solo spéciales mettront également en valeur l’identité artistique de chaque membre. Connus pour leur énergie et leurs performances intenses, les six artistes promettent une expérience immersive, aussi bien pour leurs spectateurs présents que pour ceux qui suivent le concert en ligne.





Après Séoul, le groupe poursuivra sa tournée dans plusieurs grandes villes d’Asie et d’Amérique latine. Fort d’un spectacle à plus grande échelle et d’une performance vocale solidement maîtrisée, le groupe entend confirmer sur la scène internationale sa réputation de formation fiable à voir et à écouter, tout en renforçant le lien avec les fans, baptisés MONBEBE, à travers le monde.