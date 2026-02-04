Hommage à Ahn Sung-ki : projections de ses films du 21e siècle

ⓒ YONHAP News

Une programmation spéciale consacrée aux films réalisés après l'année 2000 du regretté acteur Ahn Sung-ki sera bientôt proposée au public.





Le cinéma d’art et d’essai Picture house à Séoul organisera, du 5 février au 5 mars, une rétrospective intitulée « 21e siècle Ahn Sung-ki ». Une occasion de revenir sur le parcours d’une figure emblématique du cinéma sud-coréen des années 1980 et 1990, qui s’est également investie dans des rôles secondaires et dans le cinéma indépendant à partir des années 2000.





Selon Picture House, cet événement ne se limite pas à un simple hommage ou à un regard rétrospectif. Il a été conçu pour garder en mémoire plus longtemps, au-delà des générations, cet acteur qui a toujours su rester en phase avec le public contemporain.





Parmi les films projetés, figurent notamment « Paper Flower », qui avait valu à Ahn Sung-ki le prix du meilleur acteur au WorldFest-Houston International Film Festival en 2020, ainsi que « Unbowed », « Revivre », « In the Name of the Son » et « Cassiopeia ».





En parallèle des projections, une exposition sera proposée dans le hall du cinéma. Des portraits d’Ahn Sung-ki réalisés par le photographe Koo Bhon-chang, ainsi que des photos de tournage, des images fixes des films et divers documents vidéo y seront exposés. Enfin, des rencontres avec le public, en présence d’acteurs et de réalisateurs ayant travaillé avec lui sont également prévues.