Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

Hommage à Ahn Sung-ki : projections de ses films du 21e siècle

#News Show-biz l 2026-02-04

Musique coréenne

ⓒ YONHAP News
Une programmation spéciale consacrée aux films réalisés après l'année 2000 du regretté acteur Ahn Sung-ki sera bientôt proposée au public.

Le cinéma d’art et d’essai Picture house à Séoul organisera, du 5 février au 5 mars, une rétrospective intitulée « 21e siècle Ahn Sung-ki ». Une occasion de revenir sur le parcours d’une figure emblématique du cinéma sud-coréen des années 1980 et 1990, qui s’est également investie dans des rôles secondaires et dans le cinéma indépendant à partir des années 2000.

Selon Picture House, cet événement ne se limite pas à un simple hommage ou à un regard rétrospectif. Il a été conçu pour garder en mémoire plus longtemps, au-delà des générations, cet acteur qui a toujours su rester en phase avec le public contemporain.

Parmi les films projetés, figurent notamment « Paper Flower », qui avait valu à Ahn Sung-ki le prix du meilleur acteur au WorldFest-Houston International Film Festival en 2020, ainsi que « Unbowed », « Revivre », « In the Name of the Son » et « Cassiopeia ».

En parallèle des projections, une exposition sera proposée dans le hall du cinéma. Des portraits d’Ahn Sung-ki réalisés par le photographe Koo Bhon-chang, ainsi que des photos de tournage, des images fixes des films et divers documents vidéo y seront exposés. Enfin, des rencontres avec le public, en présence d’acteurs et de réalisateurs ayant travaillé avec lui sont également prévues.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >