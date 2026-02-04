KiiiKiii dévoile « Delulu Pack », son deuxième mini-album

ⓒ STARSHIP Entertainment

Le girls band KiiiKiii a marqué son retour fin janvier avec un concept original et résolument ancré dans l’esthétique de la génération Z.





Le 26 janvier, le groupe a sorti son deuxième mini-album, intitulé « Delulu Pack ». Avant sa sortie, KiiiKiii avait progressivement attisé ses fans en publiant sur ses réseaux sociaux une série de visuels conceptuels pensés comme un calendrier, de janvier à décembre. Cette mise en scène servait de fil conducteur à l’album, chaque mois incarnant une facette différente du groupe et de son univers, tout en soulignant l’individualité de chacune des membres.





Un détail reliait l’ensemble de ces tableaux : des casquettes personnalisées, différentes pour chaque mois, jouaient avec l’idée de « nouvelle ère », en clin d’œil à la marque américaine New Era.





Au-delà de l’aspect visuel, « Delulu Pack » se distingue par son intention artistique. Le titre s’inspire du mot anglais delusional, entendu ici non pas dans un sens clinique, mais comme une invitation à l’imaginaire et au lâcher-prise. Le groupe revendique l’idée de formuler des vœux volontairement irréalistes ou décalés, à l’image de ces débuts d’année où tout semble possible.





Sur le plan musical, KiiiKiii poursuit l’élargissement de son identité sonore. Après « UNCUT GEM », premier mini-album marqué par une énergie brute et spontanée, ce nouveau projet propose des morceaux plus affirmés, accompagnés de contenus enrichis et d’une direction artistique plus structurée. L’ensemble vise à consolider l’univers du groupe tout en explorant de nouvelles textures et ambiances.





Avec « Delulu Pack », KiiiKiii ne se contente pas de signer un simple comeback. Le groupe affirme une vision, mêlant humour, imagination et cohérence musicale, et invite son public à partager cette expérience collective faite de désirs improbables et d’optimisme assumé pour la nouvelle année.