Billboard Artiste 100 : ENHYPEN en tête du classement pour la première fois

Le boys band ENHYPEN s’est hissé au sommet du classement Billboard Artist 100, confirmant sa montée en puissance sur le marché américain.





Le 31 janvier, ENHYPEN occupait pour la première fois la première place de ce palmarès, qui mesure l’influence globale à partir des ventes, du streaming, de la diffusion radio et de l’impact sur les réseaux sociaux.





Porté par son septième mini-album « THE SIN : VANISH », le groupe a également fait une entrée remarquée à la deuxième place du Billboard 200. L’album s’est classé numéro un dans plusieurs catégories, dont plusieurs classements de ventes, notamment ceux des albums et des albums internationaux. Le titre principal, « Knife », a de son côté dominé le classement des ventes numériques de chansons internationale.





Billboard souligne que les pistes de l’album ont cumulé près de 9,51 millions d’écoutes officielles durant la période de référence, un record pour le groupe. Avec cette sortie, ENHYPEN compte désormais six albums consécutifs dans le top 10 du Billboard 200.





Sur le plan commercial, « THE SIN : VANISH » a dépassé les 2,07 millions d’exemplaires vendus en première semaine à l’échelle mondiale, devenant leur quatrième album à écouler plus de deux millions d’exemplaires. Il s’est également imposé en tête de plusieurs classements en Corée du Sud et au Japon.





À noter également que le titre « Shout Out » d’ENHYPEN a récemment été choisi comme chanson officielle de soutien de la délégation sud-coréenne pour les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026, renforçant encore la visibilité internationale du groupe.