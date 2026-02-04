I-dle revient avec son single « Mono »

ⓒ CUBE Entertainment

Le girls band I-dle a sorti, le 27 janvier, un nouveau single numérique intitulé « Mono », marquant son retour après huit mois d’absence.





Ce nouveau titre se distingue par la participation du rappeur britannique Skaiwater, qui est la toute première collaboration du groupe avec un artiste invité sur un morceau collectif. Une étape symbolique dans l’évolution de son univers musical.





A travers « Mono », I-dle explore une approche volontairement minimaliste. Minnie explique que la chanson vise à « retirer beaucoup d’effets sonores pour se concentrer sur l’essentiel », invitant les auditeurs à prêter attention à la mélodie et aux paroles.





De son côté, Soyeon décrit un titre à la fois épuré et profondément représentatif de l’identité du groupe, porté par des choix vocaux et un style que seules les membres d’I-dle peuvent proposer.





Dans un message adressé à leurs fans, les membres ont exprimé leur enthousiasme à l’idée d’entrer dans une année 2026 riche en scènes et en nouvelles musiques. Elles ont également indiqué avoir soigneusement préparé la performance associée à ce titre, avec l’envie de le partager avec leur public.





Ce retour musical précède le lancement de leur quatrième tournée mondiale, intitulée « Syncopation ». Elle débutera les 21 et 22 février à Séoul, avant de se poursuivre à l’international. Les filles promettent des performances renouvelées et une expérience scénique différente de leurs précédents concerts.