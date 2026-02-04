KATSEYE sur la scène des Grammy Awards

ⓒ HYBE UMG

Le girls band américano-coréen KATSEYE s’est produit le 1er février sur la scène des Grammy Awards, confirmant sa montée en puissance sur la scène pop internationale.





Formé à l’issue du projet d’audition mondial The Debut: Dream Academy, mené conjointement par l’agence coréenne HYBE et le label discographique américain Geffen Records, KATSEYE figurait cette année parmi les huit nommés dans la catégorie du « meilleur nouvel artiste ». Le groupe était également en lice pour le prix de la « meilleure performance pop en duo ou en groupe ».





Lors de la 68ᵉ cérémonie, organisée à Los Angeles, le trophée du meilleur nouvel artiste a finalement été attribué à la chanteuse britannique Olivia Dean. KATSEYE repart donc sans récompense, mais non sans visibilité.





Invité à se produire en tant que nommé, le groupe a livré sur scène une performance énergique de son titre « Gnarly », marquant les esprits du public et des professionnels. Un moment fort pour ce girls band, qui n’en est qu’à sa deuxième année de carrière.





Cette apparition aux Grammy Awards constitue un moment important dans le parcours du groupe. Être nommé et invité à performer lors de la cérémonie l’une des plus prestigieuses de l’industrie musicale américaine constitue déjà un signal fort de reconnaissance et confirme le potentiel international de KATSEYE.