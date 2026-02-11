NCT DREAM conclut sa tournée « THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE »

SM Entertainment

Le groupe NCT DREAM a récemment achevé avec succès la partie japonaise de sa quatrième tournée, THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE. Les 24 et 25 janvier, le boys band s’est produit à l’Aichi Sky Expo, où les deux concerts ont affiché complet, confirmant une nouvelle fois sa forte popularité auprès du public japonais.





Sur scène, NCT DREAM a proposé un véritable parcours à travers son répertoire récent. Le public a notamment pu retrouver « Beat It Up », titre phare de leur sixième mini-album, ainsi que les doubles titres « BTTF » et « CHILLER », issus de leur cinquième album studio. Des morceaux comme « ISTJ », « Hot Sauce » ou encore « BOOM » ont donné lieu à des performances énergiques, portées par des chorégraphies de groupe particulièrement synchronisées et une présence scénique affirmée.





Cette série de concerts vient clore une tournée japonaise entamée à Saitama en novembre, poursuivie à Osaka début janvier, avant de s’achever à Aichi. Pour conclure cette tournée mondiale, NCT DREAM retrouvera son public à Séoul du 20 au 22 puis du 27 au 29 mars, à la KSPO DOME, pour le concert final.