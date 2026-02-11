DAY6 célèbre ses dix ans avec un concert remarqué à Manille

JYP Entertainment

Le groupe DAY6 a récemment rencontré ses fans à Manille dans le cadre de sa tournée anniversaire, « DAY6 10th Anniversary Tour, The DECADE ».





Sur scène, le band a proposé une setlist riche et généreuse, mêlant titres emblématiques et morceaux récents. Les spectateurs ont notamment pu reprendre des chansons comme « HAPPY », « Welcome to the Show », « You Were Beautiful » ou « Somehow », mais aussi découvrir en concert les titres du dernier album « The DECADE », dont « Dream Bus » et « INSIDE OUT ».





A travers ces performances, le groupe a souligné le lien étroit qu’il entretient avec son public, insistant sur l’importance du partage et de l’émotion en concert.





Ce concert à Manille s’inscrit dans une tournée asiatique. En mars, en avril, puis jusqu’au début de l’été, elle conduira le groupe à Taipei, Gwangju et Daejeon, avant de passer par Singapour, Tokyo, Busan, puis de s’achever à Kobe en juin.