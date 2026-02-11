VIXX affiche complet pour son fan concert à Séoul

JELLYFISH ENTERTAINMENT

Le groupe VIXX a confirmé la fidélité de son public avec un fan concert affichant complet pour l’ensemble de ses dates.





Intitulé « 2026 VIXX FAN CONCERT, Case No. VIXX », l’événement se tiendra les 21 et 22 février à la KBS Arena de Séoul. Les billets se sont tous vendus dès l’ouverture, témoignant de l’intérêt intact des fans pour le groupe.





Ce fan concert revêt une signification particulière. Il s’agit de la première performance réunissant l’ensemble des membres depuis près de sept ans, et du premier concert complet depuis le retour du plus jeune membre, Hyuk, après son service militaire. Cette annonce avait immédiatement suscité une forte attente.





Le concept visuel du concert, inspiré d’une enquête policière, associe l’identité du groupe à une mise en scène évoquant un dossier criminel, en lien avec le titre « Case No. VIXX ».





Connu pour ses univers marqués et ses performances soignées, VIXX entend proposer à cette occasion un moment privilégié avec ses fins, célébrant une histoire construite sur la durée.