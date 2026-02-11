Jisung de NCT fait don de 250 millions de wons pour soutenir la recherche contre le cancer

ⓒ SM Entertainment

A l’aube du Nouvel an lunaire, NCT DREAM a choisi de transmettre un message de solidarité et de générosité.Pour le boys band, la réussite ne se mesure pas seulement aux chiffres des ventes ou aux classements, mais aussi à la manière de partager ce que l’on reçoit.





Jisung, membre du groupe, a marqué son anniversaire par un geste fort. Le 5 février, il a fait un don de 250 millions de wons, soit environ 145 000 euros, au Samsung Medical Center, l’un des hôpitaux de référence en Corée du Sud. Cette somme sera destinée au soutien de la recherche sur le cancer du pancréas, une maladie encore difficile à traiter.





L’établissement a salué cette initiative, rappelant son engagement dans la recherche médicale de pointe, notamment dans le développement de la médecine personnalisée pour les maladies graves. Grâce à ce don, l’hôpital espère faire progresser les recherches sur des pathologies complexes et améliorer les perspectives de traitement pour les patients.





Dans un message transmis par son agence, Jisung a expliqué les raisons de son engagement. Il a confié être profondément touché par les patients qui souffrent de maladies difficiles à soigner, et espérer que cette contribution pourra soutenir la recherche médicale. Selon lui, l’objectif est simple : permettre à davantage de personnes de vivre sans douleur et avec plus de sérénité.





Le chanteur a également tenu à souligner le rôle central de ses fans, appelés NCTzens. Il a expliqué que c’est grâce à l’amour et au soutien constants de ses fans qu’il a pu participer à cette action solidaire. Pour lui, ce don est aussi une manière de rendre ce qu’il a reçu, et de construire, avec ses fans, un monde un peu plus chaleureux.





Cette initiative s’inscrit dans une tendance plus large au sein de la K-pop, où de nombreux artistes utilisent leur notoriété pour soutenir des causes sociales ou médicales.