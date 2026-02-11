« HUMINT » : une film noire qui explore l’espionnage par le prisme de l’humain

ⓒ Next Entertainment World

A l’approche des vacances du Nouvel an lunaire, le film d’espionnage « Humint », sorti le 11 février, s’impose comme l’un des films les plus commentés de la période des fêtes.

Les réactions positives à son sujet se multiplient sur les réseaux sociaux. « Un film qu’on peut voir avec ses parents », « une action efficace pour évacuer le stress des fêtes », ou encore « un choix sûr à partager entre amis » : autant de commentaires qui soulignent son caractère fédérateur.

L’histoire se déroule dans la zone frontalière nord-coréenne, à Vladivostok, dans un décor glacial où secrets et vérités sont engloutis dans une mer de glace. Des personnages aux objectifs divergents s’y affrontent, dans un récit d’espionnage tendu.

L’acteur phare, Jo In-sung incarne un homme pris entre loyauté, survie et dilemmes moraux, apportant une profondeur émotionnelle à un rôle marqué par l’action.

A la mise en scène, Ryoo Seung-wan confirme une nouvelle fois sa maîtrise du film d’action, un genre qui constitue depuis longtemps sa spécialité. Comme il l’avait démontré dans les films « The Berlin File » et « Escape from Mogadishu », il sait intégrer la réalité de la division entre les deux Corées au cœur d’un film de genre. D’après le quotidien Gyeonghyang Sinmun, « Humint » réaffirme ainsi que le thriller d’espionnage est son terrain de jeu préféré.

Mais le film ne se limite pas à l’action. La solidité de son écriture, notamment autour des personnages féminins, retient l’attention. Choi Yoo-na, scénariste du drama « Good Partner », centrée sur des figures féminines fortes ancrées dans le réel, a salué la manière dont le film dépeint des femmes autonomes et profondément humaines. Elle évoque des figures qui ne cherchent pas à être protégées, mais assument leurs choix et leurs responsabilités, même dans des situations extrêmes.

Selon elle, la violence montrée à l’écran dépasse le simple divertissement. Elle renvoie à une réalité bien connue : celle des zones grises où la loi peine à protéger, et où la survie dépend souvent de la solidarité humaine. Dans cet univers, le film rappelle que ce ne sont pas les systèmes, mais les liens entre les individus, qui permettent de tenir.