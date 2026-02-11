Hwang Dong-hyuk, réalisateur de « Squid Game », participera à la classe de maître de la 19ᵉ édition des Asia Film Awards

ⓒ YONHAP News

La 19ᵉ édition des « Asia Film Awards » se tiendra le 15 mars à Hong Kong avec une classe de maître spéciale à destination des cinéphiles.

Parmi les intervenants figurent Hwang Dong-hyuk, réalisateur de la série au succès planétaire « Squid Game », le grand réalisateur chinois Jia Zhangke, ainsi que la célèbre actrice chinoise Zhang Ziyi.

Ces trois personnalités majeures de la création contemporaine, issues de domaines différents, à savoir la création de séries, le cinéma d’auteur et l’art de l’interprétation, présenteront directement leur univers artistique.

Avec « Squid Game », Hwang Dong-hyuk a transformé les jeux de l’enfance en une épreuve de survie glaçante. Dépassant le simple concept, la série met en scène, de manière visuellement percutante, des thèmes tels que la hiérarchie sociale et le désespoir.

De son côté, reconnu pour son réalisme retenu, Jia Zhangke, observe depuis plusieurs décennies les transformations de la société chinoise avec un regard à la fois discret et d’une grande précision. A cette occasion, il partagera sa philosophie de création, en montrant comment une observation minutieuse se transforme en récit, et comment une mise en scène retenue peut créer l’émotion à l’écran.